أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء الآن.. فمتى تنكسر الموجة الحارة؟
كتب:
عبدالعزيز سلامة
05:34 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
حالة الطقس - أرشيفية
يسود اليوم طقس حار على جميع الأنحاء بدءًا من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد؛ وقد أوضحت هيئة الأرصاد سبب ذلك بأنه ناتج عن تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا؛ أدى إلى حبس الرطوبة بارتفاع نحو 6 أمتار من سطح الأرض.
وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن امتداد المرتفع الجوي، بجانب قيامه بحبس الرطوبة، عمل أيضًا على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وكل ذلك أدى إلى سيادة الطقس الحار، وفي جنوب البلاد يسود طقس شديد الحرارة؛ نظرًا لتأثرها برياح شمالية شرقية وكتل هوائية حارة قادمة من المناطق الجنوبية، والمناطق الصحراوية.
متى تنكسر الموجة الحارة؟
وبشرت هيئة الأرصادُ المواطنين، باقتراب انكسار الموجة الحارة، وذلك يوم الأحد المقبل، إذ أنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة، مضيفة أن ذلك سيصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية، تمتد لتشمل مناطق من شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، ومناطق من القاهرة الكبرى وأقصى جنوب البلاد.
درجات الحرارة اليوم في أغلب المحافظات
القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 35 246
أكتوبر 36 23
بنهــــا 35 24
دمنهور 34 24
وادي النطرون 36 23
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 24
الزقازيق 36 25
شبين الكوم 35 24
طنطا 34 24
دمياط 32 25
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 23
العريش 33 24
رفح 32 25
رأس سدر 36 23
نخل 34 15كاترين 33 15
الطور 34 25
طابا 34 25
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 33 23
العلمين الجديدة 32 23
مطروح 32 22
السلوم 34 21
سيوة 36 20
رأس غارب 38 27
الغردقة 37 28
سفاجا 38 28
مرسى علم 38 27
شلاتين 40 27
حلايب 34 27
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 35 29
الفيوم 35 24
بني سويف 36 23
المنيا 37 22
أسيوط 38 23
سوهاج 40 25
قنا 43 26
الأقصر 45 27
أسوان 45 27