أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء الآن.. فمتى تنكسر الموجة الحارة؟

يسود اليوم طقس حار على جميع الأنحاء بدءًا من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد؛ وقد أوضحت هيئة الأرصاد سبب ذلك بأنه ناتج عن تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا؛ أدى إلى حبس الرطوبة بارتفاع نحو 6 أمتار من سطح الأرض.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن امتداد المرتفع الجوي، بجانب قيامه بحبس الرطوبة، عمل أيضًا على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وكل ذلك أدى إلى سيادة الطقس الحار، وفي جنوب البلاد يسود طقس شديد الحرارة؛ نظرًا لتأثرها برياح شمالية شرقية وكتل هوائية حارة قادمة من المناطق الجنوبية، والمناطق الصحراوية.

متى تنكسر الموجة الحارة؟

وبشرت هيئة الأرصادُ المواطنين، باقتراب انكسار الموجة الحارة، وذلك يوم الأحد المقبل، إذ أنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة، مضيفة أن ذلك سيصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية، تمتد لتشمل مناطق من شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، ومناطق من القاهرة الكبرى وأقصى جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم في أغلب المحافظات

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 35 246

أكتوبر 36 23

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 24

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 23

العريش 33 24

رفح 32 25

رأس سدر 36 23

نخل 34 15كاترين 33 15

الطور 34 25

طابا 34 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 33 23

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 32 22

السلوم 34 21

سيوة 36 20

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 28

سفاجا 38 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 40 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 23

سوهاج 40 25

قنا 43 26

الأقصر 45 27

أسوان 45 27