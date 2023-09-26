طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وهدوء حركة الأمواج

يشهد طقس الإسكندرية اليوم، أجواء مستقرة نسبيا، مع ارتفاع جديد في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، ويتزامن ذلك مع نشاط حركة الرياح التي تعمل على تلطيف الجو، ما يمثل فرصة مميزة للمصطافين الراغبين في القدوم إلى الإسكندرية في فصل الخريف.

طقس الإسكندرية اليوم

وتنعدم فرص سقوط الأمطار خلال طقس الإسكندرية اليوم، كما تشهد الأمواج حالة من الاستقرار، ويصل ارتفاعها إلى 1.5 متر، وهو أمر وصفته هيئة الأرصاد الجوية بـ«المعتدل».

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا نسبيا، حيث تبلغ العظمى 32 درجة، أي أعلى درجتين عن الأيام الماضية، بينما تستقر الصغرى عند 24 درجة، ويزداد الشعور بالحرارة نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة التي تصل إلى 90% للعظمى و50% للصغرى.

سرعة الرياح في الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم، مائل للحرارة صباحا ويميل إلى البرودة مساء، مع نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 28 كيلومترا في الساعة، كما تتباين حالة البحر بين خفيفة إلى معتدلة.

طقس الإسكندرية في فصل الخريف

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه يوجد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فصل الخريف، ولكنه ارتفاع مؤقت لا يرقى لوصفه موجة حارة، ولكن تظل الأجواء لطيفة ليلاً وفي الصباح الباكر بسبب انخفاض نسب الرطوبة النسبية ليلا.