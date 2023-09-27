طقس شديد الحرارة وشبورة وأمطار رعدية.. اعرف تفاصيل الأحوال الجوية غدا

يسود غدا طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع وفق حالة الطقس غدا، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وتكون كثيفة على الوجه البحري، ومحافظات مدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس وارتفاع الحرارة

ورغم سخونة الطقس وارتفاع الحرارة غدا، يُتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 36 24

العاصمة الإدارية 36 24

أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 36 25

طنطا 35 24

دمياط 33 24

بورسعيد 33 23

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 24

العريش 33 24

رفح 33 23

رأس سدر 37 24

نخل 35 17

كاترين 33 16

الطور 36 25

طابا 35 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 31 22

السلوم 36 21

سيوة 36 20

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 28

سفاجا 38 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 40 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 21

أسيوط 41 22

سوهاج 42 25

قنا 44 26

الأقصر 44 27

أسوان 45 27

الوادي الجديد 44 23

أبوسمبل 45 27.