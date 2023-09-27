مسيرة لـ«حماة وطن» بالمنوفية لتحرير توكيلات لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

نظم حزب حماة الوطن في مركز تلا بمحافظة المنوفية، مسيرة لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور عدد كبير من المواطنين وأعضاء الحزب، حيث حمل المشاركون أعلام مصر وبانرات تحمل صور الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات.

أمين مساعد حماة وطن: ما يحدث في مقرات الشهر العقاري عرس ديمقراطي

وقال الدكتور عبدالحميد الشيخ أمين مساعد حزب حملة وطن في المنوفية، إن ما تشهده مكاتب الشهر العقاري يعد عرسا ديمقراطياً بمشاركة الآلاف على مستوى المحافظة، مؤكداً أن المسيرة جرى تنظيمها في مركز تلا بمشاركة الأهالي الذين شاركوا طواعية في دعم وتأييد الرئيس السيسي.

وأضاف «الشيخ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما تحقق من إنجازات كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من مشاريع قومية وحياة كريمة ومدن جديدة، هو ما دعى المواطنين للمشاركة في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي كونه حريصا على مصلحة المواطنين، مؤكدا دعم جميع أبناء محافظة المنوفية للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

صبري: دعم المواطنين للرئيس السيسي تنبع من حبهم له

قال محمد صبري، أحد أعضاء حزب حماة وطن في مركز تلا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مشاركتنا في تحرير توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، تأتي نابعا من حب المصريين له بعد الإنجازات التي جرى تحقيقها على أرض الواقع التي من بينها مشروعات حياة كريمة، وحولت القرى إلى مدن تقدم كل الخدمات للمواطنين.