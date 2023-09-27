وظائف مبيعات بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية بمرتبات مجزية.. 4 شروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية في إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في تصنيع وبيع الأجهزة الكهربائية، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل تكون مناسبة للشباب ولمؤهلاتهم الدراسية، ولمساعدتهم على الحصول على مصدر دخل شهري ثابت لهم.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها تفاصيل الوظائف الخالية في إحدى الشركات الكبرى لتصنيع وبيع الأجهزة الكهربائية، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات تلك الوظائف الخالية، وكيفية التقديم لها، كالتالي:

مسؤوليات الوظائف الخالية في إحدى شركات تصنيع وبيع الأجهزة الكهربائية

يقوم مدير المبيعات الإقليمي بلعب دور محوري في دفع نمو المبيعات وإدارة أنشطة المبيعات داخل المنطقة المحددة.

الشروط المطلوبة للوظائف

- مكان العمل يكون في جميع المحافظات.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية أو التسويق أو مجال ذي صلة.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على ماجستير إدارة الأعمال (التسويق أو المبيعات أو المجال ذي الصلة).

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه 15 عاما من الخبرة في المبيعات، و7 سنوات من الخبرة في العمل كمدير مبيعات إقليمي أو مدير المنطقة.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف يمتلك سيارة.

الحقوق والمميزات الخاصة بالوظائف

- تمنح الشركة للعلملين بها راتبا مجزيا.

- ساعات العمل اليومية تكون 8 ساعات.

- تمنح الشركة للعاملين بها يومين إجازة.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين طبي واجتماعي.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في إحدى شركات تصنيع وبيع الأجهزة الكهربائية إرسال السيرة الذاتية إلى (CV@tawarwghayar.com) مع ذكر موضوع «مدير المبيعات الإقليمي».