وظائف شاغرة في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت المدرسة المصرية الدولية، توافر وظيفة مدير المدرسة المصرية الدولية في الشيخ زايد، ويشترط أن يكون لديه خبرة في التعليم لأكثر من 10 سنوات، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات بمنصب إداري كبير في أحد المدارس الحكومية الدولية أو التجريبية أو كمدير مدرسة.

شروط التقديم للمدرسة المصرية الدولية

وحددت المدرسة المصرية الدولية، شروط التقديم في وظيفة مدير المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، كما يلي.

- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية بطلاقة.

- الحصول على درجة الماجستير في التعليم على الأقل.

- سجلات وتوصية ممتازة «على الأقل مرجع واحد من مدير المدرسة وخطابين توصية».

- التميز بشخصية رائعة تتصف بسمات متعلم البكالوريا الدولية مثل «مفكر، متسائل، مطلع، صاحب مبادئ، ومتصل»، على أن يكون لديه مهارات قيادية متميزة ورسالة ورؤية واضحة لتطوير التعليم وعقلية وخبرة دولية.

- المعرفة أو التدريب على مواصفات الجودة الدولية للإدارة.

- التميز بمعرفة جيدة جدا لأحد برامج البكالوريا الدولية إضافة إلى حضور ورش عمل تخص برامج البكالوريا الدولية.

وأكدت المدرسة المصرية الدولية، أنّه سيتم اختيار المديرين من خلال انعقاد لجنة مشكلة من ممثلين من وزارة التربية والتعليم والمؤسسة الراعية وممثل عن المدرسة المصرية الدولية يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023، وعلى الراغبين في التقدم للوظيفة من داخل ومن خارج المدرسة والمستوفين الاشتراطات المسابقة، إرسال سيرتهم الذاتية وخطابات التوصية والشهادات عن طريق البريد الإلكتروني.