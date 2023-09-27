وظائف مطلوبة في ملتقى «شغلني».. اعرف الشروط والتفاصيل

ينطلق ملتقى شغلني للتوظيف، السبت المقبل، في «الجريك كامبس» بمنطقة باب اللوق وسط البلد من الساعة 9 صباحًا وحتى 6 مساءً والذي يتطلب عددًا من الوظائف للعمل في عدة شركات من القطاع الخاص.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة على هذا النحو:

- صيدلي

متطلبات الوظيفة:

- ذكور فقط.

- بكالوريوس صيدلة.

- السن المطلوب: من 25 إلى 35 عامًا.

- شيفتات آفتر ونايت من 4 مساءً إلى 12.30 صباحًا من 12 ليلًا إلى 8.30 صباحًا.

- أماكن العمل: القاهرة والجيزة و6 أكتوبر.

- مساعد صيدلي

متطلبات الوظيفة:

- ذكور فقط.

- مؤهل عالي.

- السن المطلوب: من 25 إلى 35 عامًا.

- أماكن العمل: القاهرة والجيزة.

- مساعد صيدلي (كول سنتر)

متطلبات الوظيفة:

- ذكور فقط.

- مؤهل عالي.

- السن المطلوب: من 25 إلى 35 عامًا.

أماكن العمل: القاهرة والجيزة.

- مندوبين توصيل

متطلبات الوظيفة:

- ذكور فقط.

- مؤهل متوسط.

- شرط امتلاك الماكينة.

- السن المطلوب: من 25 إلى 35 عامًا.

- أماكن العمل: القاهرة والجيزة و6 أكتوبر.

- معاون نظافة

متطلبات الوظيفة:

- ذكور فقط.

- لا يشترط مؤهل.

- السن المطلوب: من 25 إلى 35 عامًا.

- أماكن العمل: القاهرة والعباسية والجيزة.

- مهندسين دعم فني

متطلبات الوظيفة:

- ذكور فقط.

- بكالوريوس نظم ومعلومات.

- السن المطلوب: من 25 إلى 35 عامًا.

- أماكن العمل: القاهرة (وسط البلد).

- مسئولين مشتريات

متطلبات الوظيفة:

- من الجنسين.

- مؤهل عالي.

- السن المطلوب: من 25 إلى 35 عامًا.

- أماكن العمل: القاهرة (وسط البلد).

مشرفين حركة (مندوبين)

متطلبات الوظيفة:

- ذكور فقط.

- مؤهل عالي.

- السن المطلوب: من 25 إلى 35 عامًا.

- أماكن العمل: القاهرة (وسط البلد).

مسئولين موارد بشرية

متطلبات الوظيفة: - ذكور فقط.

- مؤهل عالي.

- السن المطلوب: من 25 إلى 35 عامًا.

- أماكن العمل: القاهرة (وسط البلد).

- أمين مخازن (تحضير وجرد)

متطلبات الوظيفة:

- ذكور فقط.

- مؤهل متوسط.

- السن المطلوب: من 25 إلى 35 عامًا.

- أماكن العمل: الجيزة (كعبيش - فيصل).

- الموقف من التجنيد: إعفاء نهائي أو تمّ إنهاء الخدمة العسكرية.

المزايا الوظيفية:

- توفير تأمين اجتماعي أو طبي.

- توفير انتقالات.

- توفير إقامة للمغتربين.

- مهندس ميكانيكا

متطلبات الوظيفة:

- من الجنسين.

- مؤهل عالي.

- السن المطلوب: حد أقصى 30 عامًا.

مهندس مشروعات

متطلبات الوظيفة:

- من الجنسين.

- مؤهل عالي.

- السن المطلوب: حد أقصى 30 عامًا.

- محاسب ضرائب

متطلبات الوظيفة:

- من الجنسين.

- مؤهل عالي.

- السن المطلوب: حد أقصى 30 عامًا.

خدمة العملاء

متطلبات الوظيفة:

- من الجنسين.

- مؤهل عالي.

- السن المطلوب: حد أقصى 30 عامًا.

- سائق كلارك

متطلبات الوظيفة:

- ذكور فقط.

- دبلوم.

- السن المطلوب: حد أقصى 40 عامًا.

الموقف من التجنيد للوظائف: إعفاء نهائي أو تمّ إنهاء الخدمة العسكرية.

المحافظات المطلوبة: القاهرة والجيزة.

المزايا الوظيفية:

- توفير تأمين اجتماعي و طبي.

- تقديم مكافآت مالية في المواسم والأعياد.

- وجود عيادة طبية بالمنشأة.

- توفير زي موحد للعمل.

يُذكر أنَّ جميع الوظائف الحضور لها مجاناً وأن تتمّ المقابلة الشخصية في نفس يوم الملتقى.