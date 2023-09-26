وظائف جديدة من «بنك مصر» بمرتبات مجزية.. إليك خطوات التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لوظائف خالية في فروع البنك المختلفة، بمرتبات مجزية.

ويحرص «بنك مصر» باستمرار على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات مناسبة، سعيًا منه لمساعدتهم في بدء حياتهم العملية لتلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة.

وأوضح بنك مصر تفاصيل الوظائف الخالية التي أعلن عنها عبر صفحته الرسمية، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات الوظائف وكيفية التقديم لها، وفق ما أعلنه البنك، والتي جاءت كالتالي:

مسؤوليات الوظائف

- إنشاء إطار وبرنامج FATCA & CRS، وضمان التزام الأعمال.

- تقديم الشهادة المطلوبة نيابة عن البنك.

- تقديم الاستشارة والمشورة والتوجيه للموظفين والرد على الاستفسارات المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) والمعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي (CRS).

- تصميم التقارير لجذب العملاء باستخدام FATCA INDICIAالمراقبة المستمرة للعملاء.

- التأكد من التزام كافة البنوك التابعة.

- إجراء التدريب لضمان وعي جميع موظفي البنك بالقواعد.

- تصنيف العملاء والأطراف المقابلة، وإعداد التقارير وتقديمها وفقًا لمتطلبات قانون FATCA وCRS.

- إجراء التقارير السنوية إلى مصلحة الضرائب.

- تصنيف الكيانات القانونية للمجموعة، وإعداد وثائق FATCA وCRS، وإجراء عمليات التسجيل عند الحاجة.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدن للوظائف لديه الخبرة ذات الصلة من 8 إلى 10 سنوات من الخبرة في الامتثال وقانون الالتزام الضريبي.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في بنك مصر الدخول للصفحة الرسمية لبنك مصر عبر موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم للبنك.