القصة الكاملة لخلاف نيشان ومذيعة مصرية بعد غيابها عن جلستها بمنتدى دبي للإعلام

أزمة كبيرة، نشبت بين المذيع اللبناني نيشان، والمذيعة المصرية ياسمين عز، على خلفية تغيبها عن حضور جلسة «الإعلام والتريند»، الذي كان من المُفترض أنّ يُحاورها، وذلك ضمن فعاليات منتدى دبي للإعلام، أمس الثلاثاء.

وأعرب المذيع نيشان، عن استيائه الشديد، من غياب ياسمين عز، دون سابق إنذار، حيث إنه استعد جيدًا للجلسة، وحضر في موعده، ليُفاجئ والجمهور، بغيابها، دون رسالة اعتذار، مما اضطر أنّ يُعلن أسفه للجمهور، واصفًا سلوكها بـ«غير الاحترافي إطلاقًا».

وقال نيشان، في تصريحاتٍ تليفزيونية، عقب الجلسة: «عيب، وأسلوبك به قلة تقدير لكل من حضر الجلسة»، متابعًا أنّ «أهم الأخلاقيات التي يجب أنّ يتمتع بها المذيع في تلك المهنة، هو احترام المواعيد»، مؤكدًا أنه لن يلتمس الأعذار لها: «ما يهمني أبدًا معرفة عذرها.. وأعتقد أنه كان يشرفها أنّ أطرح عليها سؤال واحد.. فهي الخاسر الأكبر».

هل لديك سؤال تطرحه على الإعلاميّة #ياسمين_عز

في لقاءٍ ضمن #منتدى_الاعلام_العربي

في دبي غدًا؟

سأختار بعضًا من أسئلتكم.

شكرًا. pic.twitter.com/JMcXLwhM8D — نيشان (@Neshan) September 25, 2023

وأضاف نيشان: «يبدو أنّ اسألتي بتخوّف.. أنا كنت هنقل صورة الشارع، هو ده الأهم»، لافتًا إلى حقيقة تواصلها معه قبل ساعاتٍ من الجلسة، بشأن الاتفاق على الأسئلة الذي سيطرحها عليها، قائلًا: «أنا عادة لا أسمح لضيوفي يتواصلوا معي قبل الحلقة».

وحول الانتقادات الذي تلقاها، حول محاورته ياسمين عز، قال: «المذيع من حقه محاورة أي شخص، مهما كان، أنا كمهني أحاور أي شخص، حتى لو يُثير الجدل أو حوله علامة استفهام».