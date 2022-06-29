نيشان يهنئ نوال الزغبي بعيد ميلادها: كل الحب مدى العمر

تحتفل اليوم النجمة اللبنانية نوال الزغبي بعيد ميلادها الـ51، إذ حققت على مدار مشوارها الفني العديد من النجاحات على مستوى العالم العربي، كما قدمت العديد من الأغاني والألبومات الغنائية طوال مشوارها الفني الذي يتخطى الـ16 ألبومًا بداية من عام 1992 وحتى الآن.

نيشان يهنئ الفنانة نوال الزغبي بعيد ميلادها

وحرص الإعلامي اللبناني نيشان على تهنئة الفنانة نوال الزغبي بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر خاصية «الاستوري»، على «انستجرام»، قائلًا: «قدرك أن يذكر اسمك مع أصوات رفعت قدر الفن الغنائي اللبناني».

وتابع قائلًا: «أما قلبك الذهبي له في قلبي مكان نيّر ومكانة تليق بنجمة عابرة للعمر، كل الحب مدى العمر! نوال الزغبي!»، لترد عليه نوال الزغبي عبر خاصية «الاستوري» على صفحتها عبر «إنستجرام» قائلة «كل الحب».

أخر أعمال الفنانة نوال الزغبي

يذكر أنَّ آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي، أغنية «لسة باجي على بالك»، جاءت باللهجة المصرية وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نور، أما الكليب حمل توقيع المخرج المبدع فادي حداد، وانتهت الفنانة نوال الزغبي من تصوير أخر أغانيها التي تحمل اسم «حفلة»، على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

كانت أغنية «حفلة» تم تصويرها في لبنان، واستغرق التصوير يومان، الأول داخل الاستديو، والثاني على البحر وسط أجواء مفعمة بالأجواء الحماسية التي تتناسب مع الأغنية.

وتحمل أغنية «حفلة» النمط الغنائي الإيقاعي، وهي من كلمات احمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم، ومن المقرر طرحها خلال فصل الصيف عبر موقع الفيديوهات الشهير «اليوتيوب» ومنصة أنغامي.