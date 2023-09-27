إلهام شاهين لـ«الوطن»: تعاطفت مع شخصيتي في حكاية ألفريدو

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها من ردود الأفعال على شخصية ثريا، التي تجسدها خلال أحداث حكاية ألفريدو التي تعرض حصريا على شبكة قنوات «ON».

قالت إلهام شاهين لـ«الوطن»: ردود الأفعال على حكاية ألفريدو تحفة جدا، وأكثر من توقعاتي، وجميع الشباب الذين اشتغلوا في هذه الحكاية قدموا أفضل ما لديهم، جميعهم بذلوا مجهودا كبيرا، والحقيقة كنت قلقة جدا من عرض المسلسل بعيد عن الموسم الرمضاني، لأن معظم الأعمال التي كانت تعرض خارج السباق الرمضاني، الجمهور لم يركز فيها بشكل كبير، لكني فوجئت بالردود الجميلة على المسلسل.

وأضافت إلهام: «الجمهور عجبوا جدا شخصة ثريا، وقالولي أنت بتتحولي، أنا عن نفسي حبيت الشخصية، وتعاطفت معاها جدا، وظهرت بدون مكياج نهائي، بل كبرت سني وشكلي وحرصت على ارتداء الملابس الواسعة».

مسلسل «ألفريدو»

مسلسل «ألفريدو» من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، أمير شاهين، إيمان السيد وعابد عناني، تأليف عمرو محمود ياسين اقتباسا من كتاب «55 مشكلة حب» وإخراج عصام نصار.