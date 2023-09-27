زحام شديد أمام الشهر العقاري بكفر الشيخ لتحرير توكيلات لترشح الرئيس السيسي

شهدت مكاتب الشهر العقاري في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توافد المئات من المواطنين من كافة أرجاء قري ومراكز المحافظة، لتحرير توكيلات لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها نهاية العام الجاري.

توافد حتي الساعة

قال المستشار القانوني محمد الأجرود، المحامي بالنقض، وأمين حزب حماة الوطن في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المواطنين مازالوا يتوافدون حتى الساعة على مقارات الشهر العقاري المخصصة لاستخراج توكيلات الدعم الانتخابات الرئاسية، لدعم الرئيس السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار محمد الأجرود، إلى أن اليوم هو رد الجميل لأعظم شخصية في تاريخ مصر الحديث، الذي جعل من مصر منارة في شتي مجالات الحياة.

مكاتب الشهر العقاري في كفر الشيخ

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات خصصت 8 مكاتب للشعر العقاري في كفر الشيخ، بهدف استخراج توكيلات الدعم لمرشحي الرئاسة، التي منها مكاتب بلطيم، والحامول، والرياض، ومطوبس، وغرب وشرق مدينة كفر الشيخ، والجرايدة في مركز بيلا.