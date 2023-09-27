قيادات «حماة وطن» بأسوان يحررون توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

أكد قاسم عبادي، أمين التنظيم بحزب حماة وطن أمانة أسوان، أن أعضاء وكوادر الحزب تواجدوا في تنظيم واستقبال المواطنين لتحرير التوكيلات الانتخابية في مكاتب توثيق الشهر العقاري بالمحافظة.

وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على الحشد وسط حالة من التنظيم جاء وفقا لتوجيهات لفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم العام.

تجمع كبير أمام مكاتب الشهر العقاري من قبل المواطنين

تجمع عدد كبير من المواطنين وأعضاء حزب حماة الوطن في أسوان بقيادة النائب ياسين عبد الصبور، أمين عام الحزب بالمحافظة، للتنسيق مع مكاتب الحزب في مختلف مدن المحافظة ثم التوجه إلى مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة، بهدف تحرير توكيلات ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حماة وطن يحشد لتوثيق توكيلات للرئيس السيسي

وأشار قاسم عبادي، إلى أن قيادات وكوادر وأعضاء الحزب يتسابقون في تحرير توكيلات تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل وبذلك يكون حزب حماة الوطن ضمن أول الأحزاب السياسية التي تحشد لتوثيق توكيلات تأييد ترشيح الرئيس من خلال قياداته وكوادره وأعضائه.

وتوجه أعضاء الحزب وكوادره أمام مكاتب الشهر العقاري لاستقبال المواطنين، وتنظيم دخولهم لتحرير التوكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.