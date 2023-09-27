حريق محدود داخل فندق ببغداد وإجلاء عشرات النزلاء بينهم دبلوماسيون

سيطرت قوات الحماية المدنية في العراق على حريق محدود اندلع قبل قليل، داخل فندق «الرشيد»، في العاصمة بغداد، أدى إلى إجلاء عشرات النزلاء، غالبيتهم من الدبلوماسيين، وذلك كإجراء احترازي وسط تخوفات من توسع الحريق، خاصة أن الفندق يتواجد فيه عدد من المبعوثين الأجانب، وتم السماح بعودتهم مرة أخرى بعد السيطرة تماماً على الحريق.

أين يقع فندق الرشيد؟

يقع فندق «الرشيد» ضمن المنطقة الخضراء شديدة التحصينات وسط العاصمة العراقية بغداد، والتي يوجد بها البرلمان والعديد من المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.

وأعلنت السلطات العراقية، في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة أفراح في محافظة نينوى، شمال العراق، أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 450 شخصاً بحسب تقديرات شبه نهائية.

الحادث ليس جنائيا

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية أن التقرير الأولي لحادث قاعة أعراس الحمدانية يشير إلى أن الحادث ليس جنائياً، وإنما فقدان لإجراءات السلامة والأمان، وتم إصدار أوامر بالقبض على 4 من أصحاب القاعة في الحمدانية.

ووصل وزيرا الداخلية عبد الأمير الشمري، والهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، إلى محافظة نينوى، للاطلاع على تفاصيل وملابسات الحادث المؤسف الذي حصل في قضاء الحمدانية.