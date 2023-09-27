رئيس وزراء العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا حريق «الحمدانية»

شيع آلاف العراقيين، قبل قليل، ضحايا الحريق المأساوي الذي وقع في قاعة أفراح بمنطقة «الحمدانية» في محافظة نينوى، شمال العراق، والذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المدعوين لحضور حفل زفاف داخل القاعة.

450 قتيلاً حتى الآن في حريق نينوى

وحتى اللحظة، لقي ما لا يقل عن 450 شخصاً مصرعهم نتيجة الحريق، الذي أسفر أيضاً عن إصابة أكثر من 150 آخرين، والذي وقع أثناء حفل زفاف في محافظة نينوى، شمال العراق، وفق وزارة الصحة العراقية.

ولم يُعرف بعد سبب الحريق، وإن كانت المؤشرات الأولية تشير إلى أنه اندلع بعد إشعال الألعاب النارية.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قراراً بتشكيل لجنة تحقيقات على الفور للوقوع على ملابسات الحادث، والتأكد من الأسباب، وكشف نواحي التقصير.

كما تضمنت قرارات «السوداني»، إعلان الحداد العام بالعراق لمدة 3 أيام، في كافة مؤسسات الدولة، على ضحايا المأساة المروعة، ومواساةً لذويهم وأهلهم.

وزيرا الصحة والداخلية في مكان الحادث

كما أمر رئيس الوزراء العراقي بضرورة تواجد وزيري الداخلية والصحة في مكان الحادث، لتقديم الإغاثة الفورية للمصابين، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة.

وأكد على ضرورة تقديم الجهات الطبية والصحية علاج الجرحى والمصابين، وتوفير أقصى درجات الرعاية، وفق الحالات، مع إمكانية علاج الحالات المتأخرة خارج العراق.

كما وجه بضرورة إعداد حصر دقيق لأعداد الضحايا في الحادث وذويهم، لضمان حقوقهم القانونية والاعتبارية وتعويضهم مادياً.