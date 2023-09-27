أرمينيا: حصر نزوح 50 ألف مواطن من «ناجورنو كاراباخ» باتجاه يريفان

أعلنت نازيلي باغداساريان، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني، قبل قليل، عن وصول أكثر من 50 ألف نازح من إقليم «ناجورونو كاراباخ»، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، إلى العاصمة يريفان.

وأضافت «باغداساريان»، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم حصر عبور 50 ألف و243 نازحاً، جسر «هكاري»، قادمين من إقليم «ناجورنو كاراباخ»، باتجاه العاصمة الأرمينية، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

يريفان: لا وجود لوحدات أرمينية في كاراباخ

وشنت أذربيجان في 19 سبتمبر الجاري، عملية عسكرية في إقليم كاراباخ، واصفة إياها بـ«إجراءات مكافحة الإرهاب ذات الطبيعة المحلية»، لاستعادة النظام الدستوري، ووصفت يريفان العملية العسكرية للقوات الأذربيجانية بأنها «عدوان»، وقالت إنه لا توجد وحدات أرمينية في إقليم «كاراباخ».

وفي 20 سبتمبر الجاري، تم من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، وبدأ جزء من سكان إقليم كاراباخ في 24 سبتمبر الجاري، في مغادرة الإقليم متوجهين إلى داخل الأراضي الأرمينية.