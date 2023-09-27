عاجل.. اتحاد الكرة يرد على تصعيد الزمالك أزمة إعادة مباراة المقاولون لـ«فيفا»

رفض مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، تهديدات الزمالك، بشأن تجهيز شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للمطالبة بإعادة مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، في الجولة الثانية من الدوري.

اتحاد الكرة يرفض تهديد الزمالك بـ«فيفا»وقال مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، لـ«الوطن سبورت»: «لا يحق للزمالك اللجوء لـ(فيفا)، لاسيما أن أخطاء التحكيم تعتبر شأنا داخليا، وبرغم اعتراف رئيس لجنة الحكام، البرتغالي بيريرا، بأحقية الزمالك، في ركلة جزاء، لكن هذا أمر غير كافي لإعادة اللقاء، خاصة أن الحكم أمين عمر، لم يعترف في تقريره الفني بالخطأ».

وأضاف: «هناك عقوبات على أمين عمر، ولكن لن موقف إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب سيكون.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنـا.