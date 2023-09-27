موعد مباراة الزمالك المقبلة في أفريقيا والقنوات الناقلة

بعد التعادل مع المقاولون العرب بدوري نايل، في المباراة التى أقيمت مساء أمس الاثنين، باستاد القاهرة الدولي، يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي أوسوريو، فريق أرتا سولار، في إياب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية.

وفي السطور التالية، نعرض موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام أرتا سولار بطل جيبوتي، إذ استطاع الفارس الأبيض التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري في الموسم الماضي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

تنطلق مباراة الزنالك وأرتا سولار الجيبوتي، في السابعة مساء السبت المقبل، باستاد القاهرة الدولي.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وأرتا سولار

وخسر الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي، في مباراة الزهاب بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت باستاد عزام فى تنزانيا.

ويحتاج الزمالك للتأهل إلى دور المجموعات، الفوز على أرتا سولار بنتيجة 3-0، أو الفوز بثنائية نظيفة مما يقوده لركلات الجزاء.

وتذاع مباراة الزمالك وأرتا سولار في بطولة الكنفدرالية على شاشة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة، كما تبث المباراة عبر شاشة تايم سبورت كونها تقام على أراضي مصرية.