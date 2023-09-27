خريطة انقطاع المياه لمدة 7 ساعات عن منفلوط بأسيوط.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن إجراء عملية توسعات بمحطة مياه منفلوط المرشحة التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 43 ألفا م3/يوم ما ينتج عنه ضعف المياه لمدة 7 ساعات ليلا.

أعمال التوسعات بالمحطة

وصرح المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة، أنه جاري استكمال أعمال التوسعات بمحطة مياه منفلوط المرشحة لمدة 7 ساعات بداية من الساعة 11 ليلاً مساء الأربعاء 27 سبتمبر حتى السادسة صباحاً فجر الخميس 28 سبتمبر، لتركيب محبسين 700 مم، على بئر التوزيع القائم بالمحطة لربطه على المروقات الجديدة الخاصة بتوسعات محطة مياه منفلوط المرشحة.

ضعف المياه

بناءً على ذلك تنوه الشركة أن وصول المياه لمدينة ومركز منفلوط مساء الليلة المقبلة، سيكون ضعيفا إلى حد ما نظرا لاعتماد تغذية المنطقة على إنتاجية المحطات الارتوازي، ليتمكن الطاقم الفني من تركيب المحابس المذكورة وربطها على مروقات المحطة المرشحة.

ودعت الشركة العملاء بمركز منفلوط ضرورة توفير تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الضعف، وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية على أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه.