هزة أرضية تضرب اليونان جنوب العاصمة أثينا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، اليونان، على عمق 5 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع هزة أرضية ضربت اليونان، وقعت على مسافة 86 كيلومترا غرب مدينة بيرايوس الواقعة جنوب غرب العاصمة أثينا.

هزات متكررة

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت اليونان على مسافة 21 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة كياتو بشبه جزيرة بيلوبونيز جنوب اليونان.

والسبت الماضي، ضربت هزة أرضية، بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، اليونان، على عمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة 49 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة لاريسا شمال وسط البلاد.