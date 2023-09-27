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الوقف السني يلغي احتفالات المولد النبوي حدادا على أرواح ضحايا الحمدانية

كتب:

عمرو حسني
06:35 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
المولد النبوي الشريف

المولد النبوي الشريف

أعلن ديوان الوقف السني بالعراق، الأربعاء، إلغاء جميع احتفالات المولد النبوي الشريف، حدادا على أرواح ضحايا الحمدانية، وقال المتحدث باسم ديوان الوقف السني عبدالله النعيمي في بيان أن «الديوان وجه بإلغاء جميع احتفالات المولد النبوي الشريف حدادا على أرواح ضحايا الحمدانية».

تعازي للعائلات والحكومة العراقية

وأعربت المرجعية الدينية العليا، الأربعاء، عن تعازيها للعوائل المكلومة في حادثة حريق الحمدانية، فيما أوضح مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في النجف في بيان أن «المرجعية الدينية العليا تعرب عن بالغ الأسى والأسف لحادث الحريق المروّع الذي وقع في قضاء الحمدانية، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين».

وسيطرت السلطات العراقية المعنية على حريق محدود بفندق الرشيد في بغداد، أدى إلى إجلاء النزلاء ودبلوماسيين منه، وتم الإخلاء كإجراء احترازي وسط تخوفات توسع الحريق، خاصة أن الفندق تواجد فيه عدد من المبعوثين الأجانب، وأعيد الأشخاص مرة أخرى بأمان إلى الفندق.

أين يقع الفندق؟

ويقع الفندق في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، والتي يوجد بها البرلمان والعديد من المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.

وأعلن العراق، صباح اليوم، اندلاع حريق مساء الثلاثاء توفى فيه أكثر من 114 شخصا في قاعة أفراح في قرية نينوي التي بعث الله إليها النبي يونس عليه السلام.

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