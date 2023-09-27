«البحوث الطبية» يكشف خطورة الإصابة بالسمنة وطرق الوقاية منها

قالت الدكتور إيمان كامل، عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، ورئيس مجلس إدارة مركز التميز الطبي، واستشارة التغذية العلاجية وعلاج السمنة، إن مرض السمنة يحتاج إلى نظام غذائي وتغير نمط حياة وممارسة الرياضة، مشيرا في تصريحات اليوم على هامش مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن هناك حالات تدخل جراحي لبعض الحالات حال الحاجة، وفقا لطلب الطبيب المعالج للحالة.

وكشفت عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، عن دواء جديد تم اعتماده من قبل هيئة الدواء اليوم، وهو «إيفانيوتريم»، مشيرة إلى أن الدواء مخصص لمصابي السمنة، الذين يعانون من زيادة الوزن ولديهم مشكلات طبية إلى الأقل مرتبطة بزيادة الوزن كارتفاع الدهون في الدم، وداء السكري ومرضى السمنة، التي تصل مؤشر كتلة الجسم لديهم إلى 30 جراما.

وأوضحت «كامل» أن الدواء يستخدم كأقراص تتحكم في الشهية، وأعلنت هيئة الدواء اعتمادها له، لافتة إلى أنه يجب الحرص عند الحصول على العلاجات في حال الإصابة بالسمنة والأدوية، لا بد أن تكون مرخصة من هيئة الدواء المصرية، التي تقوم باختبار الأدوية والتأكد من مأمونيتها وسلامتها.

ودعت الدكتور إيمان كامل المواطنين، بضرورة ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي، والحرص على التخلص من السمنة المفرطة وتغير المفهوم الثقافي الصحي، لافتة إلى إمكانية القيام بنظام صحي غذائي للمواطنين بشكل عام دون حرمان واتباعه نهج للحياة، مؤكدة أن السمنة ترتبط بالعديد من الأمراض كالقلب، وعلى المواطنين إدراك خطورتها والمضاعفات الصحية التي يمكن أن يتم الإصابة بها.