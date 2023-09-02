رامي صبري يروج لحفله في شبين الكوم

روج الفنان رامي صبري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لحفله الغنائي المقرر إقامته الخميس المقبل في شبين الكوم.

رامي صبري يروج لحفله

ونشر رامي صبري، البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «رامي صبري City Festival شبين الكوم يوم الخميس 7 سبتمبر، موسيقى ومسابقات وألعاب City Festival وCoke Studio اللي اتعودتوا عليها وحافظينها، مستنينكم في أجمد يوم في صيف 2023 في شبين الكوم».

أغنية اضحك لرامي صبري

وحقق رامي صبري نجاحا كبيرا بأغنية «اضحك» التي تجمعه مع روبي، وهي من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله، وتسجيل أمير ناثان، وجيتار أحمد حسين، وأوكورديون وائل النجار، وجرى التسجيل في أستوديو Music Yard، والأغنية من إخراج حسام الحسيني.