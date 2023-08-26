رنا سماحة عن رامي صبري في حفل الساحل الشمالي: «أخ جدع» 

أعربت الفنانة رنا سماحة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادتها لمشاركة رامي صبري في حفل الساحل الشمالي.

ونشرت رنا سماحة، صورا لها مع رامي صبري من الحفل وعلقت عليها قائلة: «من حفلة النجم رامي صبري في الساحل الشمالي، واستضافته لنا على المسرح اللي خضتني وخليتني نسيت كلام الأغنيه اللي حفظاها صم من حبي فيها.. نجم كبير بأخلاق نجوم، أسعدتني جدا النهاردة وده مش كل حاجة».

رنا سماحة تتحدث عن رامي صبري

وأضافت قائلة: «عايزه أتكلم بقى عن رامي صبري الأخ اللي من أول يوم شفته وهو مشجع ومحفز ليا من وأنا لسه في ستار أكاديمي ودوره في حياتي كأخ جدع موجود أقرب من أي قريب وقت الشدة واللي كان له دور رئيسي إن بيتي ميتخربش في عز ما في ناس كنت بفتكرهم قريبين توقعت منهم كتير».

واختتمت رنا: «كان دور رامي صبري الأخ والصديق أكبر من دور أي حد في حل الأزمة دي، هفضل كل ما تيجي سيرتك أحكي لكل الناس عن جدعنتك اللي مفيش زيها دلوقتي شكرا على الصور الحلوة المعبرة دي».

وكان رامي صبري طرح مؤخرا «أغنية أضحك»، وهو دويتو غنائي يجمعه مع روبي وهي من كلمات عليم، ومن ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله، وتسجيل أمير ناثان، وجيتار أحمد حسين، وأوكورديون وائل النجار، وتم التسجيل في استوديو Music Yard، والأغنية من إخراج حسام الحسيني.