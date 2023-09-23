خالد الجندي: مولد النبي خير أيام الأرض بعد يوم عرفة (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن يوم ميلاد النبي هو خير أيام الأرض بعد يوم عرفة، قائلا: «بدأ العد التنازلي لخير أيام الأرض بعد يوم عرفة، وهو اليوم الذي وُلد فيه الحبيب المصطفى ورزقنا فيه الرحمة والفضل والكرم وعطاءه لنا أعظم نعمة».

نشكر الله على نعمة الصحة والأولاد ونعمة الحياة

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية dmc، اليوم السبت، أن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نعمة وعلينا شكر الله على نعمة وجود النبي، مضيفا: «كما نشكر الله على نعمة الصحة والأولاد ونعمة الحياة والمال قليل هو اللي بشوفهم يشكروا ربنا على نعمة النبي في حياتنا».

إرسال الرسول إلينا نعمة

وتابع: «إرسال الله الرسول لنا نعمة وده يترتب عليه حاجات تانية شكر النعمة بالبذل ووزعوا على الناس نعمة النبي بأننا نشيع بين الناس أخلاق النبي وطباعه وأحواله وتربية الأبناء على حب النبي»، مؤكدا أن النبي محمد هو الحياة.