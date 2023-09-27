تعرف على خطوات التسجيل بجامعة الأزهر للمستجدين: تبدأ غدا

خطوات التسجيل بجامعة الأزهر للمستجدين أعلنتها إدارة الجامعة، إذ من المقرر أن تبدأ غدا الخميس وعلى مدار يومين قبل بدء الدراسة رسميا يوم السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر الجاري، ويستعرض التقرير التالي ما أعلنته الجامعة بخصوص خطوات التسجيل الإلكتروني بها.

خطوات التسجيل بجامعة الأزهر

وتسرد «الوطن» خلال السطور الأتية خطوات التسجيل بجامعة الأزهر للمستجدين، وفقا لما أعلنته الجامعة خلال بيان لها والتي جاءت على النحو الأتي:

- أولًا:

1- فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية وتخلفوا عن التقدم للتنسيق للعام 2023/ 2024م.

2- الطلبة المستنفذين والسنوات السابقة والقراءات.

ثانيًا:

فتح باب التسجيل للطلبة الوافدين على منح وبمصروفات من صباح يوم الخميس الموافق 28/ 9 إلى مساء يوم السبت الموافق 30/ 9، وذلك من خلال موقع خدمات الجامعة من هنا

جامعة الأزهر

وكانت جامعة الأزهر قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية وتخلفوا عن التقدم للتنسيق للعام 2023/ 2024 وذلك للطلبة المستنفذين والسنوات السابقة والقراءات، وذلك بدابة من صباح غدا الخميس 28 سبتمبر 2023 وحتى مساء يوم الجمعة 29 من الشهر ذاته.