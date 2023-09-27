أعضاء «مستقبل وطن» بأسيوط يحررون توكيلات لتأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

قامت أمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن بأسيوط برئاسة الدكتورة أسماء عبدالرحمن وتحت إشراف المهندس ياسر عمر أمين الحزب بأسيوط، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتحرير توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي بالشهر العقاري بجامعة أسيوط، مؤكدين دعمهم للرئيس الذي أنقذ البلاد وأرسى قواعد الجمهورية الجديدة، فيما واصل نواب حزب مستقبل وطن بأسيوط وأعضائه وكوادره تنظيم وتيسير عملية توثيق التوكيلات، داخل مقرات الشهر العقاري بكل الأماكن المخصصة.

عرس ديمقراطي

قالت الدكتورة أسماء عبدالرحمن أمين أمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن بأسيوط إنها سعيدة بمشاركتها في العرس الديمقراطي الذي تشهده مقرات الشهر العقاري، مشيرة إلى قيامها وأمانة الثقافة وأسرتها وأسر أعضاء الأمانة بالتنسيق مع أمانة أول برئاسة عصام بداري بعمل توكيلات لتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، وإنجازاته المتعددة سواء المشروعات القومية والطرق والمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والهضبة الغربية مدينة ناصر بأسيوط ومشروع حياه كريمة، الذي أعاد للقرى وجهها المشرق التوافد على الشهر العقاري.

وأكد المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مواصلة أعضاء الحزب التوافد على مكاتب الشهر العقاري لليوم الثالث على التوالي بكافة الأمانات، حيث قام أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب شيوخ ونواب وأعضاء ووحدات حزبية بحشد المواطنين وتسهيل عملية التوثيق بمدينة أسيوط، وأسيوط الجديدة وساحل سليم والفتح والقوصية وديروط وعمل التوكيلات القانونية تأكيداً لدعم الحزب، ودعوته الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

الجدير بالذكر، أن الأمانة ضمت الدكتور منصور سعيد محمد الأستاذ بكلية الآداب، ونانسي الفي رمزي وسارة طه وسيف العسيري، ومحمود العسيري المستشار الإعلامي لأمين الحزب، وإنجي مرزوق وأسماء أحمد وآخرين.