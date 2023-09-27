محمد دياب يطرح أحدث أغنياته (فيديو)

أعلن المطرب محمد دياب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرحه أغنيته الجديدة «هروني بوس».

ونشر محمد دياب الأغنيه معلقا: «هروني بوس الآن على يوتيوب.. هروني بوس من كلمات محمد النجار وألحان محمد يحيى وتوزيع توما»

أغنية فيلم وش في وش

وطرح مؤخرا الفنان محمد دياب الأغنية الدعائية لفيلم وش في وش وهي من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم.

فيلم وش في وش يشارك فيه عدد من نجوم الفن ابرزهم محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.