الكاتب الصحفي مصطفى حمدي: حفل عمرو دياب في لبنان حدث جماهيري ضخم

قال الكاتب الصحفي مصطفى حمدي، إن حفل الفنان عمرو دياب في بيروت، بالرغم من الوضع هناك ومطالبة بعض الدول رعاياها عدم السفر للبنان، رأى اللبنانيون فيه حدثا ضخما وجماهيريا يدعم السياحة هناك، لذلك كرمه وزير السياحة اللبناني.

وأضاف «حمدي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن حضور 20 ألف من الجمهور لحفل رقم كبير، مقارنةً بتعداد السكان، وبالتالي حضور هذا الرقم لحفل عمرو دياب في لبنان يعد نجاحا كبيرا مقارنةً بوجود حفلات أخرى في لبنان ألغيت الفترات الماضية لعدم وجود حضور جماهيري، وبالتالي الفن المصري بخير والزمن والوقت يثبتان أنه متغلغل في وجدان الوطن العربي، «فنانيننا مشرفينا دايما، عندنا نجوم وأسماء فيه دول بتتمنى يبقى عندها فنانين بربع الجماهيرية دي والقيمة دي».

ولفت إلى أن الجماهير أصبح لديها وعي بقيمة الفن، وهذا بدأ بدعم الدراما وإقامة مهرجانات متخصصة، واكتملت الصورة بإقامة مهرجان العلمين، «كنت أتمنى أن يقام مهرجان موسيقي وغنائي يشبه موازين أو قرطاج، ولكن أصبح الآن هناك نواة لإقامة مهرجان غنائي وموسيقي هو الأضخم في الشرق الأوسط».