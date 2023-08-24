صورة نادرة.. كيف كانت ملامح عمرو دياب وشيرين رضا في زفافهما عام 1989؟

تداولت إحدى الصفحات المعنية بالـ«نوستالجي» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة نادرة تعود لحفل زفاف الهضبة والفنانة شيرين رضا عام 1989، والتي أظهرت الثنائي رفقة الفنان الراحل محمود رضا.

وظهر الهضبة عمرو دياب ببدلة كلاسيكية باللون الأسود، مع «كرافت» تقليدي، بينما أطلت حينها الفنانة شيرين رضا بفستان زفاف أبيض بسيط للغاية، مع تسريحة شعر كلاسيكية، ومكياج بسيط أبرز جمال ملامحها.

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