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صورة نادرة.. كيف كانت ملامح عمرو دياب وشيرين رضا في زفافهما عام 1989؟

كتب:

آية أشرف
09:26 م | الخميس 24 أغسطس 2023
عمرو دياب

عمرو دياب

تداولت إحدى الصفحات المعنية بالـ«نوستالجي» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة نادرة تعود لحفل زفاف الهضبة والفنانة شيرين رضا عام 1989، والتي أظهرت الثنائي رفقة الفنان الراحل محمود رضا. 

وظهر الهضبة عمرو دياب ببدلة كلاسيكية باللون الأسود، مع «كرافت» تقليدي، بينما أطلت حينها الفنانة شيرين رضا بفستان زفاف أبيض بسيط للغاية، مع تسريحة شعر كلاسيكية، ومكياج بسيط أبرز جمال ملامحها. 

ولمشاهدة الصورة وكواليس الزفاف.. اضغط هنا

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بقلم آية أشرف