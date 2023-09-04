دياب: الموسم الغنائي هذا العام ليس الأفضل لي

حل الفنان دياب ضيفاً على راديو إنرجي 92.1، مع كل من وائل منصور ومنة عامر، للحديث عن تفاصيل مشاريعه القادمة، والنجاح الذي حققته شخصية «صالح» في مسلسل «تحت الوصاية»، والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.

وعن شخصية «صالح»، قال الفنان دياب: «صالح شخصية رمادية، ولا يحترف الشر بشكل واضح، لكنه يحاول توفير مصدر دخل ليتزوج حبيبته».

تجربة العمل مع منى زكي

وأشاد دياب بتجربة العمل مع الفنانة منى زكي، وكشف كواليس إصابتها في المسلسل بكسر في ذراعها، قائلاً: «منى زكي ايديها اتكسرت وكملت، هي وقعت واحنا بنعمل بروفة مشهد، وتحاملت فابتدت ايديها تورم، وكملت اليوم عادي جدا ومحسستش حد بحاجة رغم إنها كانت بتستخدم ايديها، واليوم كان صعب جدا، والجو كان صعب، وكان عندها سفر تاني يوم».

وعن تجاربه الغنائية، قال: «مفيش ولا أغنية رفضتها وندمت عليها، كل الأغاني اللي غنتها وقدمتها كان نفسي فيها والحمدلله نجحت جداً»، وأكمل: «أنا ممكن اقول إن الموسم الغنائي السنة دي مش أفضل موسم صيفي غنائي، اعتبر نفسي لسه معملتش أي حاجة في الغناء».

التعاون مع فرقة مسار إجباري

وعن الفنان أمير كرارة، قال: «أمير كرارة وش الخير عليا، باعتباره أخ وصديق»، وعن الفنان محمد ممدوح «تايسون»، قال: «من أكثر النجوم قرباً لي في الوسط الفني».

وخلال الحديث كشف دياب عن سعادته بالمشاركة في مسلسل «نسل الأغراب» للمخرج محمد سامي، وتطرق الحديث عن الفنانة مي عمر، قائلاً: «مي عمر فنانة شاطرة جداً، بس للأسف الناس عندها حساسية من الوساطة في الوسط الفني».

وعن الديو الغنائي الذي قدمه مع فرقة مسار إجباري ضمن أحداث فيلم «وش في وش»، قال: «التعاون تم بيني وبين مسار إجباري خاصة إننا نعرف بعض من 2014».