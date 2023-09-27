ورشة للتنسيق الحضاري عن الأدلة الإرشادية للمناطق والمباني المتميزة

نظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، ورشة عمل لمهندسي ومديري الأحياء بالمناطق ذات القيمة المتميزة، والعاملين بمجال الإسكان والتنظيم والإشغالات والإعلانات، في إطار جهوده للحفاظ على القيم الجمالية والتراثية، وفي ضوء تعديلات اشتراطات بعض المناطق ذات القيمة المتميزة، حرصا عليها، وكذلك المباني ذات التراث المعماري المتميز.

الحفاظ على منطقة القاهرة التاريخية والخديوية

بدأت الورشة بتعريف دليل حدود وأسس الحفاظ على منطقة القاهرة التاريخية والخديوية، وتعديلاتها المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة مجلس الوزراء.

وشرح كيفية التعامل مع المباني ذات القيمة المتميزة وإشتراطات الجهاز القومي لـ التنسيق الحضاري، للتعامل مع هذه المباني، وسلطة الجهاز في الضبطية القضائية الممنوحة له، من خلال قانون 144 لسنة 2006، وتبع ذلك عرض لاشتراطات الجهاز في الحفاظ على مناطق القاهرة التاريخية والخديوية، من ارتفاعات ونسب البناء والطابع المعماري في ضوء القانون 119 لسنة 2008.