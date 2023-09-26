«التنسيق الحضاري» يدرج اسم الموسيقار أحمد فؤاد حسن في «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الموسيقار أحمد فؤاد حسن في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى تخليد سيرة رموز مصر من مختلف المجالات، الذين كان لهم دور بارز في رفعة الوطن، وجرى تعليق لافتة معدنية على منزله بالعنوان 22 شارع المرعشلي - الزمالك - القاهرة.

معلومات عن أحمد فؤاد حسن.. صاحب الفرقة الماسية

وحسب الموقع الرسمي للتنسيق الحضاري، يعد أحمد فؤاد حسن من أشهر قادة الفرق الموسيقية، وهو عازف على آلة القانون وملحن ومؤلف موسيقي، ولد في 12 يناير 1926، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي العربية عام 1941.

- كوَّن الفرقة الماسية التي ارتبط اسمه بها وكان يعزف فيها القانون ويقودها، وعين في عام 1960 مدرسا لآلة القانون في المعهد العالي للتربية الموسيقية للمعلمات، كما تولى التدريس في قسم التأليف والقيادة بالمعهد العالى للموسيقى «كونسرفتوار»، وكذلك في المعهد العالي للسينما والإشراف على وحدة التأليف الموسيقى بالمبنى المركزي للوحدات التعليمية بأكاديمية الفنون.

انتخب نقيبا للموسيقيين لدورتين عامي 1979، 1984 - وكان نائبا لرئيس جمعية المؤلفين والملحنين، أنشأ الفرقة الماسية التي صاحبت أشهر الفنانين أمثال عبدالحليم حافظ ووردة الجزائرية وفايزة أحمد ومحمد عبده.

- من مؤلفاته الموسيقية «دموع البلبل، الهدى، حكاية حب، دقات قلبي، المولد، بهية، مبروك، رقصة الأسرار، رقصة الخلخال، أيوب، حول العالم، هنا القاهرة».

- ومن أشهر أغانيه جيت في وقتك لوردة.

- توفي في 10 مارس 1993.