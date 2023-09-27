رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

يحمل 4 أسماء.. تعرف على حكاية «الجامع الأزرق» في القاهرة التاريخية

كتب:

محمد عزالدين
12:50 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجامع الأزرق

الجامع الأزرق

للجامع الأزرق 4 أسماء تطلق عليه، كل اسم له حكاية إذ أن الاسم الأول على اسم مؤسسه الأمير شمس الدين آق سنقر، وكان أحد مماليك السلطان المنصور، وجرى تأسيس المسجد في العصر المملوكي في عام 747 - 748 هجريا 1346 -1947 ميلاديا بشارع باب الوزير بالدرب الأحمر.

رؤية الرسول يصلي في محراب المسجد

«مسجد النور» يعد الاسم الثاني للجامع الأزرق، ويرجع تسميته ذلك لأن «آق سنقر» قد رأى في منامه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قائمًا يصلي في المحراب، وهذا مسجل على لوحة جدار ضريح «آق سنقر»، بحسب ما ذكره الدكتور محمود رشدي، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC».

أما الاسم الثالث فهو مسجد «إبراهيم آغا» وكان في العصر العثماني نظرًا لترميمه في المسجد سنة 1062 -1064 هجريًا، وذلك ببلاطات خزفية رائعة من القشاني، والتي جرى استجلابها من تركيا وعرف حتى الآن المسجد باسم الجامع الأزرق.

أهمية الجامع الأزرق تاريخيًا

أهمية الجامع الأزرق تاريخيًا، تنبع من اتباع المسجد للطراز العربي التقليدي، وهذا الطراز يتلاءم مع الجو في مصر، كما يعد واحدًا من 7 مساجد على مستوى العالم الذي يحمل المسمى نفسه من الطراز العربي، ويحتوي على منبر من الرخام يعد أقدم المنابر الرخامية في المساجد الأثرية.

اقرأ المزيد:

مصر تعرب عن تعازيها للشعب العراقي في ضحايا حادث حريق نينوى

رئيس جامعة سوهاج: يوم تفوق جامعات مصر 2023 مشهود في تاريخ الطلاب

من «منتدى شباب العالم» لـ «يوم تفوق جامعات مصر».. دموع الفرحة حاضرة في لقاءات الرئيس (فيديو)

رئيس جامعة قناة السويس: مستوى التعليم في مصر أصبح متطورا حاليا

أحد الطلاب المكرمين بـ«تفوق جامعات مصر»: الحفل كان جميلا بتشريف الرئيس

بهتافات «تحيا مصر».. طوابير بالقاهرة والجيزة لتحرير توكيلات «ترشح السيسي»