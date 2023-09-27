آخر أيام التوقيت الصيفي في مصر.. استعد لتأخير الساعة 60 دقيقة

أيام قليلة تفصلنا عن آخر أيام التوقيت الصيفي وعودة التوقيت الشتوي، الذي استمر العمل به داخل مصر نحو 28 أسبوعا (6 أشهر)، بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء.

آخر أيام التوقيت الصيفي في مصر

وآخر أيام التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي لجميع الأسر المصرية، سيكون الخميس الأخير من أكتوبر المقبل، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة في الثانية عشرة صباحا، لتصبح الساعة 11 بدلا من 12 صباحا.

موعدء بدء العام الدراسي وتغيير التوقيت الصيفي

ووفقًا لمنشور التربية والتعليم، فإنّ بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، تكون بعد نحو 3 أيام من الآن، أي قبل نحو 30 يوم من بدء تغيير التوقيت الصيفي والعمل من خلال التوقيت الشتوي في مصر.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

- موعد بدء الدراسة للترم الأول: 30 سبتمبر 2023 حتى الخميس 25 يناير 2024.

- امتحانات الترم الأول: الأحد 14 يناير 2024 .

- موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني: الثلاثاء 9 يناير 2024.

- 27 يناير 2024: بدء إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين.

- موعد الدراسة في الترم الثاني: السبت 10 فبراير 2024 حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 25 مايو 2024.

- امتحانات الدبلومات الفنية للترم الثاني: السبت 1 يونيو 2024.

- امتحانات الثانوية العامة للترم الثاني: السبت 15 يونيو 2024.