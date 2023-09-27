أطول طابور لتحرير توكيلات تأييد الرئيس السيسي: وفر لنا حياة كريمة ويستحق الدع

أمام أحد مكاتب الشهر العقاري في الجيزة، اصطف عشرات المصريون صباح اليوم، في مشهد لافت للانتباه مشكلين أطول طابور لتحرير توكيلات تأييد الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024، ليعلنوا بذلك أنه المرشح الوحيد الذي يستحق صوتهم، تقديرًا لجهوده وإنجازاته التي قدمها للمصريين خلال فترة حكمه في كل القطاعات، كالصحة والتعليم، والصناعة، وغيرها، ما جعلهم ينعمون بعيش حياة كريمة آدمية.

أطول طابور لتحرير توكيلات تأييد الرئيس السيسي

حضر المواطنون من أحياء مختلفة في محافظة الجيزة للاصطفاف في أطول طابور مؤيد الرئيس السيسي، الذي ضم فئات وأعمار متفاوتة من النساء والرجال، والشباب، وكبار السن، ليشاركوا في العرس الديموقراطي الذي من المقرر أن تشهده مصر خلال الأيام المقبلة، مع انطلاق سباق الانتخابات، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لعملية الاقتراع، بدءا بفتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر وحتى الإعلان عن اسم الفائز يوم 16 يناير.

قال المواطن سيد محمود، صاحب الـ40 عامًا، إنه جاء اليوم لتأييد الرئيس السيسي، الذي يستحق كل الدعم بعد جهده الكبير في القضاء على الإرهاب وإخراج مصر من ظلمات جماعة الإخوان، حتى عادت مصر آمنة كما عهدناها دائمًا.

وأشار «محمود» إلى أن الإصلاحات الكبيرة في الكهرباء والصرف الصحي والمياه، وخاصة في قرى الريف، جعلت مصر في المكانة التي تستحقها: «واقفين مع الريس علشان نكمل التطوير إللي بدأناه.. وبنقوله احنا معاك وفخورين بيك يا ريس».

احدى المواطنات: رجع للست المصرية قيمتها علشان كدة يستحق التأييد

«رجع للست المصرية قيمتها من تاني»، حسبما قالت احدى المواطنات، التي أكدت أن من يدعم المرأة ويعطيها حقوقها، يستحق الدعم والتأييد لفترة رئاسية جديدة، وبالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى انجازات الطرق والكباري التي خلصت المواطنين من الزحام، ووفرت الكثير من الوقت والجهد.

انجازات كثيرة قدمها السيسي للمصريين، دفعت عدد من الشباب إلى تصدر المشهد في أطول طابور لتأييد السيسي، مشيرين إلى الوحدات السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ما جعلهم ينعمون بحياة آدمية، فضلًا عن قرارات رفع الحد الأدنى للأجور مؤخرًا.