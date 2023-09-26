مستشار ترامب السابق: استطلاعات الرأي بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية غير مجدية

قال جبريال صوما المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن استطلاعات الرأي الحالية التي تقول إن ترامب إذا واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن في انتخابات غدًا سيحصل ترامب على 51% مقابل 42% من الأصوات لبايدن، هي لا تعبر عن الحقيقة ولن تؤثر في الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد أكثر من عام

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد أكثر من عام، وهذه فترة طويلة قد تحدث فيها تطورات كثيرة.

ولفت إلى أنه بصورة عامة هناك تذمر بين الأمريكيين بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد، ووصل التضخم إلى 3.7% بينما حين كان ترامب في البيت الأبيض كانت نسبة التضخم 1.5%.

المستهلك الأمريكي يعاني من الوضع الاقتصادي

وأوضح أن أسعار البنزين ارتفعت وأسعار الكهرباء والخضروات، إذن المستهلك الأمريكي يعاني كثيرا من الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي، وأعتقد أن الوضع الاقتصادي سيكون هو محرك التصويت في الانتخابات المقبلة.