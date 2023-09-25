محافظ الجيزة: انتهاء 97% من مشروع الصرف الصحي في «نزلة الأشطر»

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنّ المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدراسة وفحص الشكاوى المقدمة من المواطنين والواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للعمل على حلها مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ويحقق رضاء المواطن.

وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني للعمل على فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، والاستماع إلى مقترحاتهم ووضعها في الاعتبار، وبحث الشكاوى التي تواجههم والعمل على حلها.

ضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين

وجاءت تصريحات محافظ الجيزة، خلال متابعته اليومية لشكاوى المواطنين، الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع «راشد»، أنّ الشكاوى التي تلقتها الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، تضمنت بناء أحد المواطنين، المقيم بمنطقة مناشي البلد بمنشأة القناطر، أربعة محال مخالفة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعلى الفور، أزال مركز ومدينة منشأة القناطر، الأعمال المخالفة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف لعدم السماح بتكرار المخالفة مجددًا.

واستجابت محافظة الجيزة، لشكوى أحد المواطنين المقيم بشارع أدهم فتحي متفرع من شارع الملكة، لتضرره من وجود محل ومخزن يشّون مخلفات القمامة والكراتين والبلاستيك، بهدف فرزها وإعادة تدويرها مما يعرض حياة المواطنين للخطر لعدم توافر عناصر الحماية المدنية.

وعلى الفور، رفع حي بولاق الدكرور، كافة المخلفات الموجودة بالموقع محل الشكوى، وغلقه مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكه لعدم تكرار المخالفة، حرصا على أمن وسلامة قاطني العقار.

وبفحص الشكوى المقدمة من أهالي سكان منطقة كازروني بنزلة الأشطر بمركز ومدينة أبو النمرس، لتضررهم من نقص الخدمات مثل خطوط المياه والصرف الصحي وشبكة تليفونات أرضية، تبين أنه جارِ العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية نزلة الأشطر، بنسب تنفيذ وصلت إلى 97%، وتبين أن الأرض محل الشكوى خارح الحيز العمراني، وسيتم توصيل لها خدمات المياه والصرف الصحي، فور أعتمادها وأدراجها داخل الحيز العمراني واستكمال تنفيذ المشروع.

وتلقت محافظة الجيزة، شكوى سكان شارع مسجد السلام، لوجود مخلفات قمامة حول غرفة الكهرباء الموجود أمام مدخل الشارع، مما يعرقل الحركة المرورية، ورفع الحي، مخلفات المقامة إلى جانب رفع شركة الكهرباء، الغرفة لعدم إعاقة المرور.

رفع مخلفات القمامة الموجودة بالمكان محل الشكوى

واستجابت محافظة الجيزة، لشكوى سكان شارع القومية العربية بجوار محطة المترو، بوجود مخلفات قمامة وبلاعة صرف مكشوفة، وكلف المحافظ، الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتابعة المستمرة وعدم السماح بتكرار الشكوى، ورفعت الأجهزة التنفيذية المختصة، مخلفات القمامة الموجودة بالمكان محل الشكوى، مع تركيب غطاء لبلاعة الصرف المكشوفة حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما تم الاستجابة للشكوى المقدمة من سكان شارع الشهيد أحمد عبد العزيز من شارع الوفاء والأمل بحي الهرم، من وجود كشاف إنارة لأحد أعمدة الإنارة بالشارع آيل للسقوط، وتم توجيه حي الهرم، بفحص الشكوى، الذي رفع الكشاف وركّب آخر بدلا منه حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.