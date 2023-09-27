منظم ماراثون الرمال بوادي الريان: لأول مرة استضافة الحدث الدولي في مصر

تحدث سيف الدين فوزي، أحد منظمي ماراثون الرمال، عن تفاصيل الاستضافة للمرة الأولى في مصر، وتحديدا في وادي الريان، خلال الفترة بين 18 حتى 25 نوفمبر، بمشاركة 500 متسابق حول العالم.

وأكد سيف الدين فوزي المدير التنفيذي لشركة ذا تراي فاكتوري وأحد منظمي ماراثون الرمال الدولي، في تصريحات خاصة للوطن، أن مصر تنظم للمرة الأولى في التاريخ الماراثون الدولي الذي استضافته دول عدة من قبل، وعلى رأسها الأردن والمغرب وبيرو وإسبانيا ناميبيا.

وعن تفاصيل السباق المرتقب في نوفمبر المقبل، أوضح أنه سيكون عبارة عن الركض مسافة 120 كيلو على مدار 4 أيام، بمشاركة عدد من الدول حول العالم، على أن تصل المشاركة المصرية إلى 5%.

وقال: «نشعر بالفخر الشديد لاستضافة حدث بهذه الأهمية في محمية وادي الريان، السباق يستمر لمدة 4 أيام، والبرنامج بالكامل سيكون على مدار 8 أيام، نعمل خلاله على تدعيم السياحة البيئية داخل مصر، فهو ليس مجرد حدث رياضي، بل حدث نهدف من خلاله لجذب العديد من الجنسيات للمشاركة في الأحداث والفعاليات المختلفة داخل مصر، بعد التأكد من نجاح التجربة المصرية المرتقبة ونقله بصورة جيدة إيجابية، خاصة أن الماراثون يشارك به 500 مشارك حول العالم، ما يعني أن 95% من المشاركين من دول مختلفة، الأمر الذي سيكون جاذبا وداعما للسياحة في مصر خلال الفترة المقبلة».

وأوضح سيف الدين، سر اختيار محمية وادي الريان لاستضافة الحدث: «قبل اختيار مصر لاستضافة الحدث الكبير، قمنا بجولة في صحاري مصر من أجل اختيار الصحراء الأنسب لاستضافة حدث بهذا الحجم، ليقع الاختيار على وادي الريان، بعد جولات عدة في الصحراء البيضاء والسوداء وبعض الجبال في البحر الأحمر وجميع أنحاء الجمهورية، وسيكون الحدث بدون حضور جماهيري وسيتم الاكتفاء بالتغطيات الصحفية والإعلامية».

ماراثون الرمال الدولي لأول مرة يقام في مصر، بمشاركة 500 مشترك من بلاد مختلفة، الأمر الذي بدوره يبرز جمال وسحر محمية وادي الريان، ويدعم السياحة في مصر، خاصة أن الماراثون احتضنته 10 بلاد مختلفة قبل وصوله إلى مصر.

وتشارك مصر بنسبة لا تتخطى ال، 5% في ماراثون الرمال، الذي تستضيفه خلال الفترة بين 18 حتى 24 نوفمبر المقبل، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، على أن تزيد نسبة مشاركات مصر في النسخ المقلبة بصورة تدريجية.