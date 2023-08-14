رياح خفيفة تضرب العريش وإزالة الرمال من طريق وسط سيناء

أكد مجلس مدينة العريش، في بيان له، أن الطريق ما بين العريش وبئر العبد، وبئر العبد والقنطرة يسير بشكل طبيعي.

وأضاف مجلس مدينة العريش، أن الرياح التي تضرب المنطقة خفيفة، وغير مؤثرة، وأن ما يحدث بأجواء المحافظة، هو اختفاء شمس النهار، دون التأثير على حالة الطقس.

فتح طريق الحسنة المنبطح الجنوبي بوسط سيناء

بدوره قام مجلس مدينة الحسنة، اليوم الاثنين، بالعمل على فتح طريق «الحسنة/ المنبطح» بعد إزالة الكثبان الرملية من عليه، التي كثرت على مدار اليومين الماضيين.

ذكر سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، بوسط سيناء، أنه بالمتابعة المستمرة لحالة الطرق بنطاق المركز والمدينة، أنه تمت إزالة الكثبان الرملية، حرصًا على سلامة وأرواح الجميع ولتفادي أي حوادث قد تحدث، حيث تم فتح طريق الحسنة المنبطح بعد إزالة الرمال.

إزالة الرمال من نهر الطريق السريع

وكان مجلس مدينة الحسنة قد أكد في بيانه، أنه تم دفع اللودر الخاص بمجلس المدينة والمعدات اللازمة لرفع وإزاحة جميع الرمال المتراكمة على نهر الطريق، بين (الحسنة/ المنبطح).

وكانت الرمال قد تسببت في إغلاق الطريق نتيجة التقلبات الجوية وسرعة حركة الرياح خلال الفترة الماضية، ما تسبب في إعاقة حركة سير السيارات على الطريق خوفا على سيارات الغرباء الغير أهالي المنطقة، والذين يجهلون الملفات البديلة، أثناء تراكم الرمال.