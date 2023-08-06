«الأرصاد» تحذّر من الرمال والأتربة.. وتكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فرص سقوط الأمطار اليوم مستمرة، حيث تكون خفيفة ورعدية على بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد مثل حلايب وشلاتين وأبوسمبل وأسوان ومحافظة الوادي الجديد، بسبب ارتفاع الحزام المداري الذي يتسبب في سقوط أمطار على السودان وإثيوبيا، ويرتفع شمالا ويؤثر على المناطق الموجودة جنوب مصر، لافتا إلى أنّ الأمطار تكون محمّلة برياح هابطة تزيد سرعات الرياح على سطح الأرض، وبالتالي تؤدي لإثارة الرمال والأتربة.

انخفاض الرؤية الأفقية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنّ الأتربة والرمال المثارة على جنوب البلاد، قد تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، إضافة إلى نشاط الرياح خلال فترات المساء وساعات الليل على المناطق الشمالية، وتحديدا في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إلى جانب وجود نشاط نسبي خلال فترة الليل وساعات المساء، يقلل نسب الرطوبة.

انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة يُتوقع أن تنخفض غدا 3 درجات وتكون درجات الحرارة العظمى غدا 36 درجة مئوية، ومع يوم الثلاثاء والأربعاء يكون هناك مزيدا من الانخفاض بدرجات الحرارة وتصل لـ34 درجة مئوية، وتكون أقل من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام.