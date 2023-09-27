محافظ كفر الشيخ يكرم عددا من الطلاب الفائزين ببطولات على مستوى الجمهورية

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم خلال جلسة المجلس التنفيذي الذي عقد بالديوان العام، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أشرف عبدالونيس، وياسر منير، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، الطالب عبدالرحمن جبر بركات على، لحصوله على المركز الأول على جمهوري لعبة الجري 110م، والطالب محمد أحمد سعيد عبدالسلام، لحصوله على المركز الأول جمهوري لعبة المصارعة وزن 67 كيلو، والطالب رحيم إبراهيم إبراهيم محمد، لحصوله على المركز الأول جمهوري لعبة المصارعة وزن 51 كيلو، والطالب عمر محمد حسين عبدالفتاح، لحصوله على المركز الأول جمهوري لعبة المصارعة وزن 55 كيلو، والطالب أحمد عبد الباري بكرى، لحصوله على المركز الأول جمهوري لعبة المصارعة 60 كيلو، والطالب محمد عبدالباري بكرى، لحصوله على المركز الأول لعبة المصارعة وزن 57 كيلو.

تكريم المتميزين رياضياً

كما كرم محافظ كفر الشيخ، كلا من ووائل محمد رشاد، لإشرافه على المجال الرياضي مديرية التربية والتعليم، وسلوى السيد إبراهيم، لا شرافها على المجال الرياضي مديرية التربية والتعليم، ومحمد محمود النقراوي، لبلوغه السن القانوني للمعاش.

تميز في الأداء العلمي

كما كرم محافظ كفر الشيخ، الشرنوبي أحمد عبده، لتميزه بفصل محو الأمية وتعليم الكبار بالمدرسة، والجندي محمد كمال غانم، معلم فصل محو الأمية وتعليم الكبار بالمدرسة، وعماد عبد الغنى حبيب، للتميز في إدارة الأزمة وعرض الموقف التعبوي، ووائل فرج مرزوق، لتميزه في كفاءة معدات الاصطفاف وعرض الإمكانيات.

كما كرم محافظ كفر الشيخ، واللواء حسن محمد موافي، لتميزه في إدارة الأزمة، والعقيد سعود عبدالفتاح النوساني، لتميزه في تجربة إخلاء ديوان عام المحافظة، والدكتورة إلهام محمد محمود، لتميزها في إدارة الموقف الطارئ، والدكتور أحمد عبد الفتاح الجنزوري، لتميزه في إدارة الموقف الطارئ، ومحمد محمد عبد الله، لتميزه فى معسكر الإيواء، والدكتور محمد السيد بشار، لتميزه في معسكر إيواء الحيوانات الشاردة، وروان طارق سعد، لمشاركتها في مراحل المشروع، وروان طارق سعد، لمشاركتها في مراحل المشروع، وروان رجب أبوحجازي، لمشاركتها في مراحل الإيواء والاصطفاف، ورشا محى الدين بشر، للمشاركة في بيان الموقف الطارئ، والطالبة رباب محمود خليل، لمشاركتها في مراحل المشروع، والطالبة مريم أسامة إبراهيم، لمشاركتها في الاصطفاف.

وكرم محافظ كفرالشيخ، الطالب يوسف الكحلاوي عبد العاطي، لمشاركته المجتمعية الفاعلة وعرض المشاكل العامة، وصبري السيد قطب إبراهيم، لبلوغه السن القانوني للمعاش، وعبد العزيز عبد الله عبد المجيد، لبلوغه السن القانوني للمعاش، والطالب أحمد علاء الدين فؤاد فايد، لتميزه في المجال العلمي والأدبي.