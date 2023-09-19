أحمد موسى: صفقة رضا سليم مميزة للأهلي وبيرسي تاو جامد.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن لاعب النادي الأهلي رضا سليم يتصدر تريند اليوم على محرك البحث «إكس»، موضحا أنه لاعب «جامد جدًا».

بداية الأهلي بالدوري

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يبحث عن النسخة 44 من الدوري المصري و12 من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن صفقة رضا سليم متميزة للغاية وسجل أولى أهداف الأهلي بمباراته الأولى بالدوري المصري في موسم 2023/2024.

بيرسي تاو يسجل صواريخ أرض أرض

وأشار إلى أن بداية بطولة الدوري إيجابية، مضيفًا أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو سجل هدفين، و«هو لاعب جامد قوي ويسجل من صواريخ أرض أرض».