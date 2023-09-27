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جدول تشغيل الخط الثالث للمترو خلال العطلات الأسبوعية

كتب:

كريم روماني
08:31 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
مترو الأنفاق

مترو الأنفاق

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو «الخط الأخضر»، والقطار الكهربائي الخفيف «قطار العاصمة»، أن يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر وخلال الجمعة والسبت، مواعيد القطارات ستكون مماثلة لمواعيدها أثناء العطلات.

أضافت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتوافر قطار كل ربع ساعة ومن بين كل قطارين يتجه أحدهما من محطة عدلي منصور لمحطة مدينة الفنون والثقافة، ويتجه التالي لمحطة مدينة المعرفة.

وفي سياق متصل، أعلنت انضمام حملة 100 مليون صحة في الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة لتقديم خدمات الكشف المجاني والمبكر للركاب من السيدات طوال الأسبوع الحالي من 24 إلى 30 سبتمبر ومن 17 إلى 31 أكتوبر بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، على يد مجموعة من الأطباء والمتخصصين الذين سيتواجدوا في محطات العباسية وكلية البنات بالخط الأخضر الثالث ومحطة مدينة الفنون والثقافة في قطار العاصمة ومحطة عدلي منصور التبادلية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.