أصالة تكشف عن تفاصيل أغاني ألبومها الجديد «لحقت نفسي»

روجت الفنانة أصالة، لألبومها الغنائي الجديد «لحقت نفسي»، المُقرر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث سيُطرح على جزئين، كل جزء سيضم 6 أغانٍ دفعة واحدة.

ونشرت الفنانة أصالة، عبر حسابها الرسمي على موقه تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ميدلي من أغاني الألبوم الجديد، إذ كشفت عن أسماء تلك الأغاني، وهي: «فوق»، و«لما بنتجاهل»، و«الأخبار الحلوة»، و«مانجا»، و«رجل مثالي» و«مارس أبريل».

وقالت أصالة: «الفنً عالم رحب، وطن حبيب، أهداني كلّ اللي بحلم يكمّل معي بهالحياة.. شغف ممتع حلمّ متجدّد تتجدّد معه أيامي.. تعالوا نجرّب نفصل عنّ كلّ شي ونروح مشوار حلو مع صولا زينت لكم المكان بكلّ شي زينة.. بتمنّى فرّحكم قدّ الفرح اللي بقلبي وأنا عم غنّي لكم».

وكانت أصالة، قد أعلنت في وقتٍ سابق، عن طرح الألبوم، في شهر أكتوبر المقبل، إذ قالت: «بدًي أشكر كلً صديق عزيز موجود اسمه بالأغاني الستّة، اللي رح تسمعوها وبعد وقت قليل رح أتبعهم بستّ أغاني بتقديم مختلف.. وشكرًا لأخي وسندي أنوس، وفريق كبير معه بيساندني وبيفكًر لي».