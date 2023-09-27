تعرف على أماكن توقيع الكشف الطبي لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، القواعد والإجراءات اللازمة من أجل توقيع الكشف الطبي والفحوصات، على كل من يرغب في الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت إجراءاتها الرسمية يوم الاثنين الماضي، الموافق 25 سبتمبر لعام 2023.

وأوضحت الهيئة، أن الكشف الطبي يكون بدنيا وذهنيا على كل مرشح من ضمن المرشحين، بحيث يتم ذلك من خلال الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

3 مستشفيات مخصصة للكشف الطبي

حددت الهئية الأماكن التي يمكن لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، اللجوء إليها من أجل إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية اللازمة، التي جرى توزيعها على 3 مستشفيات في 3 أماكن مختلفة، وجاءت على النحو التالي:

المكان الأول حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وكان مستشفى معهد ناصر، الموجود أمام كورنيش النيل في منطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة.

أما المكان التاني، فحددته الهيئة وكان مستشفى الشيخ زايد التخصصي، الموجود في مدينة الشيخ زايد التابع لمحافظة الجيزة.

أما المكان الثالث والأخير، فقالت الهيئة أنه مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويكون لكل مرشح أن يختار مكانا من بين هذه الأماكن الثلاث، من أجل إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية اللازمة، والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024

جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت قد أعلنت، الاثنين الماضي، الموافق 25 سبتمبر، عن انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، بعدما حددت فترة تلقي طلبات المرشحين على منصب رئيس الجمهورية، وذلك بداية من يوم الخميس بعد القادم، الموافق 5 أكتوبر 2023، وحتى يوم السبت، الموافق 14 من الشهر نفسه.