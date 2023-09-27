بدء عزاء المخرج الراحل أحمد النحاس بمسجد المشير

بدأت مراسم عزاء المخرج أحمد النحاس، قبل قليل، في مسجد المشير طنطاوي، بحضور أفراد أسرته، وفي مقدمتهم نهى النحاس، التي كانت في استقبال المُعزين.

وقدّم المخرج أحمد النحاس، أعمالا فنية عدة، ومن أبرز أعماله الدرامية، مسلسل «الوتد» عن رائعة خيري شلبي، بطولة هدى سلطان ويوسف شعبان وحنان ترك، ومسلسلات «الخبيئة، الشيطان لا يعرف الحب، أحلام هند الخشاب، حكايات المدندش».

ومن أعماله السينمائية أفلام مثل: «السجينتان، الأوغاد، الطائرة المفقودة، الأوهام، الشيطانة، أنا والعذراء والجدي، بياع الفل، سرقوا أم علي، القلب وما يعشق».

أحمد النحاس مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977، وبدأ النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.