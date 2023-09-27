مساجد آل البيت في عناية الدولة.. تطوير «الحُسين والسيدة نفيسة».. وترقب لافتتاح «السيدة زينب»

نفذت مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية، خططاً شاملة لتطوير ساحات «مساجد آل البيت» على مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بمساجد آل البيت والأضرحة الأثرية، لا سيما التى عانت من الإهمال لفترات طويلة، وبدأت عملية التطوير بمسجد الحسين، الذى تكلف أكثر من 150 مليون جنيه، ضمن مخطط تطوير القاهرة التاريخية، ثم مسجد السيدة نفيسة بتكلفة تجاوزت 70 مليون جنيه، ومن المرتقب تطوير مسجد السيدة زينب.

وأكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن حركة التطوير التى تشهدها مساجد آل البيت تأتى وفق توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بمساجد آل البيت، حيث يتم العمل على تطوير كل ساحات العترة المحمدية والمساجد الأثرية والكبرى بالمحافظات، فيجرى من خلال إبراز الزخرفة وإعادتها إلى رونقها الطبيعى، لتكون المساجد وجهة للزائرين من داخل وخارج مصر. وتشمل خريطة التطوير مساجد ومقامات الإمام الحسين، السيدة فاطمة النبوية، السيدة رقية، السيدة سكينة، السيدة حورية فى بنى سويف، سيدنا على زين العابدين، السيدة زينب، السيدة نفيسة، سيدنا أحمد البدوى بطنطا.

وأوضح رئيس القطاع الدينى أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لأعمال تطوير مسجدى الإمام الحسين والسيدة نفيسة، بمثابة علامة مضيئة ومشرفة للدولة، مضيفاً: «ما حدث هناك إعجاز وإنجاز، إذ شهدت المساجد طفرة غير مسبوقة، بجانب افتتاح مسجد عمرو بن العاص ضمن خطة التطوير، ومساجد الحاكم بأمر الله والسيدة فاطمة النبوية والظاهر بيبرس، لتكون ساحات ملائمة لأداء دورها فى العلم والعبادة». كما شهد شارع الأشراف تطويراً شاملاً، وجرى رفع كفاءته، وترميم الأضرحة الموجودة به، بما فى ذلك قبة الأشرف خليل، وقبة فاطمة خاتون، إضافة إلى مسجد سيدى على الجعفرى وسيدى محمد الأنور.

وحسب بيان رسمى للأوقاف، فهناك أكثر من 15 مليار جنيه تم إنفاقها لعمارة بيوت الله، حيث تم إحلال وتجديد وصيانة وتطوير أكثر من 11 ألفاً و227 مسجداً، منها 4584 مسجداً بتكلفة بلغت 4 مليارات و971 مليوناً و391 ألف جنيه بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، إضافة إلى 6643 مسجداً تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة 9 مليارات و289 مليون جنيه. كما تم افتتاح أكثر من 4104 مساجد من سبتمبر 2020 حتى نهاية سبتمبر الجارى، كذلك حصول 214 مسجداً على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة «أ».

بدوره، وجّه د. عبدالهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بتجديد وتطوير وترميم مساجد ومقامات آل البيت وقطاع المساجد كافة، مشيداً بتوجيهاته الدائمة لمتابعة موقف ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، موضحاً أن عملية التطوير تشمل الأضرحة بشكل متكامل، مع الخدمات والمرافق المحيطة بمواقعها والطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، مؤكداً أن هذا أمر محمود ومهم جداً ويقدره أهل الصوفية جميعاً.

وقال السيد الشريف، نقيب الأشراف، إن تطوير مساجد آل البيت طفرة غير مسبوقة تحافظ على الهوية المعمارية للحضارة الإسلامية، مؤكداً أن اهتمام الرئيس السيسى بصيانة الأضرحة والمساجد يؤكد الحرص على تطوير واجهة مصر الحضارية. وأضاف «الشريف» لـ«الوطن»، أن تطوير أضرحة ومساجد آل البيت يتم بإبراز الزخرفة وإعادتها إلى رونقها الطبيعى، لتكون المساجد وجهة سياحية للزائرين من داخل وخارج مصر، ونقابة السادة الأشراف تساعد الهيئات والمؤسسات، وتمدها بالمعلومات اللازمة عن الأضرحة، وما تحتويه من وثائق ومستندات للحفاظ على التراث.