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داليا البحيري تحذر من حساب مزيف لها على «فيسبوك»

كتب:

ياسمين محمود
10:00 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
داليا البحيري

داليا البحيري

حذرت الفنانة داليا البحيري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، من حساب مزيف يحمل اسمها وصورتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت داليا البحيري صورة من الحساب المزيف، وعلقت عليها قائلة: «من فضلكوا بلغوا.. هذا ليس حسابي».

فيلم أولاد حريم كريم

ويعرض حاليا للفنانة داليا البحيري في دور العرض فيلم «أولاد حريم كريم» والذي تصدر ايرادات شباك التذاكر وهو الجزء الثاني من الفيلم الشهير حريم كريم ويشارك في الجزء الثاني من الفيلم عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

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