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نجوم الفن يدعمون داليا البحيري بعد إصابتها خلال عرض «سيدتي أنا»

كتب:

ياسمين محمود
07:09 م | الأحد 20 أغسطس 2023
داليا البحيري

داليا البحيري

حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الفنانة داليا البحيري بعد إعلانها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، إصابتها بتمزق في يدها بعد سقوطها على المسرح خلال العرض المسرحي سيدتي أنا.

دعم نجوم الفن لداليا البحيري 

وجاءت تعليقات نجوم الفن على منشور داليا البحيري التي أعلنت فيه إصابتها كالتالي:

مصطفى قمر: «ألف سلامة عليكي يا دودو، وغادة بتقولك سلامتك يا حبيبتي».

وقالت أيتن عامر: «سلامتك حبيبتي»، وعلقت إيمي سالم: «ألف سلامة عليكي حبيبتي هتكوني أحسن قريب».

وعلقت بدرية طلبة: «ألف سلامة حبيبتي»، وقال عمرو عبدالعزيز: «ألف سلامة عليكي وربنا يشفيكي يا رب».

مسرحية سيدتي أنا 

ويعرض للفنانة داليا البحيري مسرحية سيدتي أنا، والذي يشارك فيها عدد من الفنانين أبرزهم نضال الشافعي، وفريد النقراشي، وعدد من الفنانين، ورؤية وإخراج محسن رزق.

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